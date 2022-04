Beim Contact-Tracing in der Stadt Salzburg laufen bereits die Vorbereitungen für den Herbst. Zudem gibt es für die Dienststelle eine neue Leiterin.



SALZBURG. Die Infektionszahlen sind auch in der Stadt Salzburg rückläufig. Die Experten des städtischen Gesundheitsamtes rechnen mit einem weiteren Rückgang bis nach Ostern.Die Omikron-Welle stellte die städtischen Behörden aufgrund täglicher Rekord-Fallzahlen vor große Herausforderungen.

Lisa-Marie Stoff ist neue Leiterin



Das Contact Tracing-Team der Stadt stellte rund 52.000 Bescheide aus. Einen großen Vorteil brachte die Möglichkeit der Online-Selbstregistrierung, welche seit Beginn des Jahres zur Verfügung steht. So konnten betroffenen Personen die persönlichen Absonderungsbescheide zeitnah übermittelt werden.

Dienststellenleiterin Lisa-Marie Stoff und Abteilungsvorstand Michael Haybäck.

Foto: Stadt Salzburg/Alexander Killer

hochgeladen von Lisa Gold

Die Dienststelle in der TriBühne Lehen bleibt mit rund 30 Mitarbeitern und der Unterstützung des Bundesheeres aktuell weiter bestehen. Die Vorbereitungen für den Herbst laufen aber bereits. „Es werden bereits jetzt die notwendigen Vorbereitungen für den Herbst getroffen. Wir werden unsere Prozesse optimieren, aber wir wünschen uns mehr Unterstützung und strategische Vorgaben, damit wir den Herbst 2022 meistern“, so Michael Haybäck, Leiter der allgemeinen Bezirksverwaltung. Mit Ende März übernahmen Lisa-Marie Stoff und Rados Nedic die Leitung dieser Dienststelle in der TriBühne Lehen.