Am Abend des 27. Dezember 2019 überfiel ein bisher unbekannter Täter eine Postpartner Filiale in Salzburg Lehen. Der schwarz gekleidete, maskierte und mit einem Taser bewaffnete Mann begab sich zum Verkaufspult, bedrohte den 29-jährigen Angestellten und forderte die Herausgabe von Bargeld. Aufgrund der Bedrohung folgte der Angestellte den Anweisungen und gab eine unbestimmte Menge Bargeld in einen vom Täter mitgebrachten, dunklen Plastiksack ohne Henkel. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Angestellte verständigte unverzüglich die Polizei, welche eine Alarmfahndung veranlasste. Diese verlief jedoch bis dato negativ. Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Salzburg geführt.

Täterbeschreibung:

Männliche Person, 20 bis 25 Jahre alt, 160 bis 165 cm groß, mittlere Statur. Bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover und schwarzer Hose.

Maskiert war der Täter mit einer Kapuze über dem Kopf, einer großen Sonnenbrille und einem über das Gesicht gezogenen schwarzen Tuch. Er sprach mit österreichischem Dialekt.

Bewaffnet war der Unbekannte mit einem schwarzen Taser (Elektroschockpistole), welcher vorne mit einer gelben, quadratischen Abdeckung versehen war.