Gesundheitsbehörde empfiehlt Marktbesuchern das Tragen von Masken.

SALZBURG. Im Herbst haben Schranne und Grünmarkt als regionale Versorger in der Stadt Salzburg Hochsaison. Damit auch in Coronazeiten der Marktbesuch sicher ist, empfiehlt die städtische Gesundheitsbehörde allen Besuchern Mund-Nasen-Schutz zu tragen. „Auf der Schranne oder am Grünmarkt am Samstag herrscht reges Treiben. Man trifft sich und plaudert ein wenig. Mund-Nasen-Schutz und entsprechender Abstand sorgen für einen gesunden Einkauf“, betont Bürgermeister Harald Preuner. Die Standler selbst müssen seit September wieder Mund-Nasen-Schutz tragen.