Gute Nachricht des Tages: Unterricht mal anders, in der Volksschule Leopoldskron-Moos wird gesungen und geklatscht.

SALZBURG. "Wir haben gemerkt, dass Musik einfach förderlich für das Lernen und die Stärkung der Gemeinschaft ist", sagt Franziska Wanner, Direktorin der VS Leopoldskron-Moos, die beim Modellprojekt „Klingendes Klassenzimmer“ mitmacht. In den 13 Klassen mit insgesamt 280 Schülern wird gemeinsam in der Halle gesungen und im Klassenzimmer getrommelt. Dabei wird Musik in den Alltag der Schüler integriert.



"Wenn man müde ist, kann man schnell zur Musik wechseln und für Auflockerung im Unterricht sorgen",

erklärt Wanner. Als Unterstützung können Sing- und Musikprofis vom Musikum angefordert werden, um die Talente und musikalischen Begabungen der Schüler noch besser zu fördern. Neben der VS Leopoldskron-Moos nehmen noch die VS Lehen zwei und die VS Franziskannerinnen an dem Projekt teil.

