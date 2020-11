Das Open Mind Festival fragt nach Besitz, Macht und Ökonomie und setzt heuer komplett auf die Digitalisierung.

SALZBURG. Zum ersten Mal seit Beginn der Arge Kultur wird heuer das Open Mind Festival ausschließlich online stattfinden. Mit einigen gratis Streaming-Angeboten überzeugt das Festival mit kritischen und zum Nachdenken anregenden Performances, die mit einem niederschwelligen Eintrittspreis von vier Euro pro Veranstaltung locken. "Wir verdienen daran nicht viel", sagt der künstlerische Leiter Sebastian Linz, der jedoch versichert, dass alle Künstler das vereinbarte Honorar bekommen. Der günstige Eintrittspreis soll als Symbol verstanden werden. "Es geht darum zu zeigen, dass Kultur nicht nach dem Gratis-Prinzip funktioniert."

Wem gehört die Welt?

Das Festival lässt sich nach drei Schwerpunkten – Ökologie, Ökonomie und Kolonialismus – untergliedern, die allesamt der Frage des Besitzes nachgehen. Lief das Festival 2019 unter der Frage "Bye bye, everything", wollte man sich heuer von fiktiven Apokalypsen entfernen und sich die Realität ansehen. Bereits im Frühjahr startete man mit der Idee, das Festival zum großen Teil online stattfinden zu lassen, was sich nun in Anbetracht der Umstände als Vorteil für die Arge Kultur erwiesen hat. "Wir begreifen das als Gewinn", sagt Linz, der auch in Zukunft einige der Veranstaltungen in der Arge Kultur zusätzlich als Stream anbieten will, und ergänzt: "Wir versuchen auf allen Kanälen zu spielen, die uns zur Verfügung stehen."

Wer bleibt auf der Strecke?

"Ein paar Sachen konnten wir leider nicht machen, wie den Beisl-Stammtisch oder ‚Wer bespielt die Welt’, wo es eine Kooperation mit der Spielzeugschachtel gegeben hätte. Auch die spannenden Sachen, die ‚kleinen Pflänzchen’, können wir nicht mehr betreuen, was schade ist", sagt Linz und erklärt, dass durch die Pandemie viele kleine Projekte nicht zustande gekommen seien, da man auf die Sicherheit der teilnehmenden Personen schaute, wie in einem Fall, wo es um die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen ginge.

Was gewinnt das Publikum?

"Man geht nicht in den Wald, sondern bleibt daheim im Wohnzimmer", sagt Linz über die Performance-Arbeit von "Showcase Beat Le Mot", die den Film "Walden" als Gratis-Stream zeigen. Im Fokus steht hier die Natur, die in weiteren Veranstaltungen eine wichtige Rolle spielt. Es werden Fragen aufgespürt, wie fundamentale Rechte für die Natur oder die Tradition des gemeinschaftlichen Nutzens und Verwaltens der Natur.

"Charlotte Wiedemann beschäftigte sich, lange bevor es Trend wurde, mit der Thematik, was es bedeutet, weiß zu sein", sagt Theresa Seraphin über "Der lange Abschied von der weißen Dominanz", das sich wie "Wessen Erinnerung zählt" von Mark Terkessidis der Thematik Rassismus widmet.

Mehr aus der Stadt liest du >>hier<<