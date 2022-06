Bislang unbekannte Täter brachen laut Polizei in der Nacht zum 30. Juni 2022 in eine Ordination in der Stadt Salzburg ein.



SALZBURG STADT. Über die Nebentür verschafften sich die unbekannten Täter laut Polizeimeldung Zutritt zu den Büroräumlichkeiten. Sie durchsuchten sämtliche Räume, brachen eine Geldkassette auf und stahlen das Bargeld im vierstelligen Eurobereich. Die Unbekannten richteten hohen Sachschaden an.

