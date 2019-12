Die Titanwurz lockte heuer unzählige Besucher in die Stadt. Wir wissen, was mit der Blume nach der Blühte passierte.

SALZBURG (sm). Der botanische Garten in Salzburg gab die heuer in Salzburg blühende Titanwurz an den Botanischen Garten der Universität Wien am Rennweg weiter. Da das Glashaus in Salzburg nicht die Höhe und auch keine konstant hohen Temperaturen für Luft und Feuchtigkeit bereit hielt, wurde die Pflanze in guten Händen abgegeben. In Wien herrschen ideale Kulturbedingungen für die Pflanze, die bereits wieder austreibt. Ob es sich um Blatt oder Blüte handelt wird sich noch herausstellen. Die Titanwurz blühte heuer im Juni, das Video vom Spektakel kann man sich hier ansehen:

Blühende Titanwurz in Salzburg