Was sind die Neujahrsvorsätze der Salzburger? Das Stadtblatt hat bei Harald Preuner, Bernhard Auinger und Co nachgefragt.



SALZBURG. Mehr Sport, gesündere Ernährung, mehr auf die Umwelt achten – die Liste an möglichen Neujahrsvorsätzen ist meist lang. Das Stadtblatt hat bei Salzburgern nachgefragt, ob und welche guten Vorsätze sie für 2020 umsetzen wollen.

So will sich Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) "besonders darum bemühen, weiter einen konstruktiven politischen Stil in der Stadt zu pflegen. Inhaltlich möchte ich, dass wir konkret mit der Umsetzung eines neuen Gehaltssystems für die Stadtverwaltung beginnen. Das wird uns sicher längere Zeit beschäftigen. Und damit in Verbindung muss auch eine Durchleuchtung der Strukturen im Magistrat vorgenommen werden, damit wir uns fit für die Zukunft machen können.“

Mehr Zeit für Familie und Bewegung in der Natur



SPÖ-Vizebürgermeister Bernhard Auinger wird 2020 die Umsetzung des Schulbauprogramms und den Ausbau der Nachmittagsbetreuung forcieren. "Das ist eine Herzensangelegenheit von mir", so Auinger, der sich für sich persönlich vornimmt, sich "etwas mehr Zeit für meine Familie und für mich selbst zu nehmen, das letzte Jahr war doch sehr intensiv."

Bürgerlisten-Stadträtin Martina Berthold will sich 2020 vor allem dem Klimaschutz widmen. "Bei allen Projekten, die mein Ressort betreffen, will ich das Maximum an Klimaschutz herausholen und das kritisch hinterfragen. So werden wir einen neuen Gehweg in der Firmianstraße nicht asphaltieren, sondern ähnlich wie den Boden am Residenzplatz gestalten", so Berthold. Persönlich will sie für einen besseren Ausgleich zum Beruf sorgen und "mehr sportliche Aktivitäten in der Natur in den Alltag integrieren."

Offen sein für das neue Jahr



Hotelier (Blaue Gans) und Obmann des Altstadt-Verbandes, Andreas Gfrerer, nutzt den Jahreswechsel weniger dazu, sich Konkretes vorzunehmen, sondern mehr, um Bilanz zu ziehen. "Was lasse ich im alten Jahr, welche Dinge verfolge ich im neuen Jahr nicht mehr weiter. Das können Projekte, aber auch gewisse Konflikte sein. Es ist auch wichtig jene Dinge anzuerkennen, die gut waren. Für mich hat speziell der Neujahrstag etwas Befreiendes, wenn der Rummel vorbei ist und Ruhe einkehrt. Wichtig ist mir auch, sich für das neue, noch undefinierte Jahr zu öffnen, bereit zu sein für das, was kommt", erzählt Gfrerer.

Die Geschäftsführerin des Traditions-Cafés Tomaselli, Elisabeth Aigner, wünscht sich für 2020 etwas "mehr Gelassenheit. Und mehr Zeit für mich selbst und die Familie, das ist mir ein echtes Anliegen", so Aigner.

"Mehr reisen und mehr tanzen, vor allem Tango hat es mir angetan" – das nimmt sich Eva Reitsperger von der Wirtschaftskammer Salzburg vor. "Und ich will meinen Fleisch- und Plastikkonsum reduzieren", fügt sie noch hinzu.