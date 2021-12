Zu einem Wohnungseinbruch kam es am 27. Dezember 2021 in der Früh.

STADT SALZBURG. Dabei verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Stadt Salzburg. Die Wohnung wurde von dem unbekannten Täter durchsucht und Bargeld sowie elektronische Geräte gestohlen. Der Täter konnte samt Beute flüchten. Die Schadenssumme ist nicht bekannt.

