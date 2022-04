Wegen Geldschulden gerieten laut Polizei zwei Männer in der Stadt Salzburg in eine Auseinandersetzung.



SALZBURG. Wie die Salzburger Polizei informiert, kam es am Nachmittag des 09. April 2022 in der Stadt Salzburg zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 25-jährigen Afghanen und einem 32-jährigen Albaner.

Gegenseitig verletzt



Sie verletzten sich gegenseitig leicht am Hals und Gesichtsbereich. Grund für die Auseinandersetzung sollen laut Polizei Geldschulden gewesen sein, die der 32-jährige Albaner gegenüber dem 25-jährigen Afghanen hatte.

Eine weitere Polizeimeldung aus der Stadt Salzburg könnt ihr hier lesen

Mehr aktuelle Berichte aus der Stadt Salzburg findet ihr hier