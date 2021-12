Mit heute Mittwoch, 15. Dezember, gibt es in der Stadt Salzburg den zweiten bestätigten Omikron-Fall. Das teilte die Stadt Salzburg in einer aktuellen Aussendung mit.



SALZBURG. Die Sequenzierung der Probe brachte Gewissheit: Es gibt nun einen zweiten bestätigten Fall der neuen Omikron-Variante in der Stadt Salzburg. Eine Person, die von einer Reise zurückgekehrt ist, ist seit Freitag (10. Dezember) positiv getestet und befindet sich seither in Quarantäne. Das erweiterte Kontaktpersonen-Management, das bereits am Freitag abgeschlossen war, ergab keine weiteren Bezugspersonen.

Die Gesundheitsbehörde bearbeitet Mutationsfälle mit höchster Priorität und appelliert gerade vor den Feiertagen an alle, die Impfangebote in Stadt oder im Umland noch zu nutzen.

Mehr zum ersten bestätigten Omikron-Fall in der Stadt Salzburg könnt ihr hier lesen