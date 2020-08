Was hat der Salat auf dem Teller mit dem Klima zu tun? Viel. Denn alles ist miteinander verbunden. Und wenn man Dinge zusammenhängend begreift, erschließt sich das Wissen um die eigene Handlungsmacht. Der Konsument als solcher entscheidet, wie er das Klima mitgestaltet. Ein eingeflogener Salat aus Neuseeland hat eben eine weitaus höhere CO₂-Bilanz als der vom Bauern um die Ecke. Und die gibt es tatsächlich auch noch in der Stadt, die Bauern. Oftmals werden sie nur nicht mehr so wahrgenommen. Viele nehmen auch gar nicht wahr, dass die Umgebungstemperatur an der Glan um ein paar Grad tiefer liegt als im Stadtkern. Alleen, Sträucher und Pflanzen sorgen für Abkühlung, heben die Stimmung und speichern Regenwasser. Neben den Hitze-Inseln werden so grüne Oasen geschaffen, die von den Mitarbeitern des Gartenamts mit Wasser versorgt werden. Denn nicht nur wir Menschen haben Durst, sondern auch Pflanzen. Und eine blühende Oase lockt viele Bestäuber wie Schmetterlinge, Bienen und Hummeln an – wie wichtig die sind, haben viele bereits verstanden. Eine Situation, die man durch passende Balkonpflanzen, den Einkauf beim Bauern oder eine Rad- statt einer Autofahrt verstärkt.

Mehr aus der Stadt liest man >>hier<<