Der Bau der Salzburger Mönchsberggarage wurde heute beschlossen. Das Bauvorhaben, welches in der Stadt Salzburg schon des Öfteren kurz vor der Realisierung stand, wird somit heuer mit einem Bau-Start erfolgen.

SALZBURG. Heute, Donnerstag, 20. Jänner 2022 tagte der Aufsichtsrat der Salzburger Parkgaragengesellschaft und beschloss den Ausbau der Altstadtgarage. Die Entscheidung wurde mehrheitlich gefasst. Somit sollen rund 650 Stellplätze im Berg entstehen. In einem Gesamtzeitraum von ca. 22 Monaten soll nun die Altstadtgarage in drei Bauphasen erweitert werden. Die geplanten Kosten von rund 39,8 Millionen Euro wurden im Vorfeld von einigen, wie den Grünen (wir berichteten hier) stark kritisiert.

"Ziel ist es, dem Naturraum nach Beendigung der Bauarbeiten bessere Voraussetzungen zu bieten als davor. Nach Abschluss der temporären Bauarbeiten entsteht am Krauthügel ein Naturschutzgebiet, das wesentliche Verbesserung für Flora und Fauna bietet. Damit wird neuer Lebensraum für verschiedene Tier- und Pflanzenarten geschaffen" Helmut Sattler, Geschäftsführer der Salzburger Parkgaragengesellschaft.

Wie die Salzburger Parkgaragengesellschaft informiert, soll sich Abschluss der Bauarbeiten die Basteigasse zur reinen Bewohnerparkzone wandeln. "Das Bauvorhaben bringt positive Auswirkungen auf die Lebensqualität in der Stadt und eine Stärkung des Wirtschaftsstandortes Salzburg", sagt auch Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP).

Kritisiert wird Preuner hierbei von Gemeinderat Kay-Michael Dankl (KPÖ PLUS), der sich wie folgt äußert: "ÖVP-Bürgermeister Preuner knausert beim Thema Wohnen, aber für Prestigeprojekte lässt er Millionen an öffentlichen Geldern fließen." Zudem regt Dankl an, mit dem Bau zu warten, bis sich die Baukosten wieder auf ein Normalmaß einpegeln.

"Zu rechnen ist mit explodierenden Baukosten über 50 Mio. Euro und einem bösen Erwachen für die Bevölkerung." Kay-Michael Dankl

Doch Preuner zeigt sich in Angesicht der heutigen gefallenen Entscheidung zufrieden. "Ich bin überzeugt, dass die Vorteile von zusätzlich 650 Stellplätzen im Mönchsberg bei weitem überwiegen und letztlich auch viele Kritiker verstummen lassen werden. Denn es ist klar, dass wir damit das Weltkulturerbe Altstadt Salzburg qualitativ massiv stärken und besonders die Aufenthaltsqualität für alle im Herzen der Stadt noch weiter steigern können", so der Bürgermeister, der betont, dass für die Finanzierung keine öffentlichen Mittel nötig sind. Die Salzburger Parkgaragengesellschaft stemmt die Finanzierung aus eigener Kraft.

