Für Bürgerlisten-Gemeinderat Lukas Uitz kann die "Zukunft des Gaisberg nur eine autofreie sein".



SALZBURG. Das sonnige Frühlingswetter nutzten viele Salzburger für einen Ausflug auf den Gaisberg. Die Bürgerliste rund um Gemeinderat Lukas Uitz fordert angesichts des heutigen "Gaisberg-Chaos", wie Uitz es nennt, einmal mehr neue Maßnahmen. Konkret soll eine klare Zufahrtsregelung auf den Salzburger Hausberg umgesetzt werden, eine Auffahrt nur mehr für Busse und Anrainer ermöglicht werden.

„Derzeit haben wir keine Lösung. Jeder darf wie er will und deshalb kommen viele mit dem Auto und erzeugen die wöchentliche Blechlawine. Die Situation ist für keinen wirklich befriedigend. Das Auto ist ein massiver Störfaktor im Naherholungsgebiet am Gaisberg. Ein verkehrsberuhigter Gaisberg ist längst überfällig", so Uitz, der als ersten Schritt einen autofreien Gaisberg bei Schönwetter ab der Zistelalm fordert.

Gaisberg-Maut einführen



Der Gaisberg-Shuttle, der bei Schönwetter an Wochenenden öfter und zu einem günstigeren Preis fährt, ist für Uitz keine Lösung. „Ein Busshuttle scheint für viele keine Alternative zu sein, solange sie gleichzeitig auch gratis mit dem Auto fahren und parken können. Daran hat auch der verbesserte Takt und Preis nicht viel geändert“, sagt der Verkehrssprecher der Bürgerliste.

Mittelfristig spricht sich Uitz für eine Gaisbergmaut ähnlich jener auf Trattberg, Rossfeld, Spielberg oder Postalm aus. Diese hätte einen eindeutigen Lenkungseffekt. "Mit den Einnahmen könnte man zudem einen gratis Busshuttle anbieten und den Gaisberg für die Salzburger attraktiv erreichbar halten", sagt Uitz.