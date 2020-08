Am Wochenende feierte das AYA-Bad in der Josefiau sein 70-jähriges Bestehen.

SALZBURG. Es ist der 70igste Jahrestag des Geschenkes der US-Befreier. Das städtische Aya-Bad wurde am 15. August 1950 von Geoffrey Keyes, Oberkommandierende der US-Streitkräfte in Österreich eröffnet. „Dieses Schwimmbad ist ein Geschenk an die Jugend von Salzburg als freundschaftliche Geste des Volkes der Vereinigten Staaten.“

US-Leutnant Geoffrey Keyes eröffnete AYA-Bad

„Dieses Schwimmbad ist ein Geschenk an die Jugend von Salzburg als freundschaftliche Geste des Volkes der Vereinigten Staaten.“, sagte damals Keyes und auch der Name des AYA-Bades - „American Youth Organization“ - soll an ein demokratisches Freizeit- und Kulturprogramm erinnern. Die Gelder für den Bau des Freibades mit zwei Schwimmbecken und Grünflächen stammten aus dem Marshal-Plan.

Dankl fordert gratis Eintritt für Kinder und Familien

„Das AYA-Bad wurde gebaut, um jungen Menschen in der Stadt schönes und freies Schwimmen zu ermöglichen. Ein Badeausflug kostet eine Familie mit drei Kindern allein für den Eintritt 13,90 Euro. Von einem Eis oder einen Imbiss ist da noch keine Rede“, so Dankl, der am Sonntag vor Ort im Bad war.



„Salzburg ist ohnehin schon die teuerste Stadt zum Wohnen. Muss sie auch die teuerste Stadt zum Baden sein?“

„Wer etwa im Handel nur 1.100 Euro im Monat bekommt und nach Miete und Betriebskosten jeden Euro zwei Mal umdrehen muss, kann sich selbst bei dieser Hitze oft keine Abkühlung in der Stadt leisten. Es braucht einen freien Eintritt für Kinder und Jugendliche sowie für Salzburger mit kleinen Einkommen.“ Als Vorbild könnte hier das der Linzer Aktiv-Pass dienen, die einen leistbaren Bäder-Eintritt mit einem günstigen Öffi-Ticket und mit Kultur-Angeboten verbinden.