Sebastian Kurz wechselt von der Regierung in die Position des Klubobmanns. Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat für diese Reaktion "höchsten Respekt".

SALZBURG. Das ist das erste Statement von Landeshauptmann Wilfried Haslauer zum Rückzug von Kanzler Sebastian Kurz: "Sebastian Kurz gewährleistet mit seinem Wechsel von der Regierung in die Position des Klubobmanns den Fortbestand einer handlungsfähigen Regierung. Ich danke ihm für diesen selbstlosen Schritt und zolle ihm dafür höchsten Respekt. Er ermöglicht aus Staatsräson stabile Verhältnisse in Österreich. Ich bin überzeugt, dass die Regierungsarbeit mit dem künftigen Bundeskanzler Alexander Schallenberg zum Wohle unseres Landes hervorragend funktionieren wird," sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer in einer ersten Reaktion.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer: "Ich bin überzeugt, dass die Regierungsarbeit mit dem künftigen Bundeskanzler Alexander Schallenberg zum Wohle unseres Landes hervorragend funktionieren wird."

