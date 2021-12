Welchen Schwerpunktthemen sich Salzburgs Stadtpolitiker im neuen Jahr besonders widmen wollen.



SALZBURG. Das politische Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu – der Fokus ist auch in der Stadtpolitik bereits auf Themen, Projekte oder Ideen gerichtet, die die Stadt Salzburg im nächsten Jahr beschäftigen werden. Je nach Partei und Ressortzuständigkeit fallen diese Themen naturgemäß höchst unterschiedlich aus – vom Klimaschutz über Kinderbetreuung bis hin zum Wohnen. Die Bezirksblätter haben einige der Stadtpolitiker nach ihren Schwerpunkten für die politische Arbeit im kommenden Jahr befragt.

Riss in der Gesellschaft



Für Salzburgs Stadtoberhaupt Harald Preuner (ÖVP) ist dabei der Riss, der durch die Gesellschaft geht, zentrales Thema. Diesen gilt es zu kitten, so Preuner. "Für mich ist der Riss, der derzeit durch unsere Gesellschaft geht, eine sehr ernste Sache. Ich möchte daher 2022 all die Möglichkeiten, die die Stadt hat, darauf verwenden, dass wir die Corona-Pandemie ein Stück weit hinter uns lassen können und gemeinsam den Weg aus dieser Krise finden", so der Bürgermeister.

SPÖ-Vizebürgermeister Bernhard Auinger reiht die Bereiche Kinderbetreuung sowie die Unterstützung von Sport- und Kulturvereinen weit oben auf seiner Agenda. "Das Jahr 2022 wird viele Herausforderungen für uns bereithalten. Mein voller Einsatz gilt der Kinderbetreuung, der Unterstützung von Sportvereinen und Kulturinstitutionen, aber auch allen von der Pandemie betroffenen Bereichen", so Auinger.

Bildungsbauprogramm großer Schwerpunkt



Auch das Vorantreiben des Bildungsbauprogramms stehe weiterhin ganz oben auf seiner To-do-Liste. "Das Bildungsbauprogramm ist für mich das wichtigste Instrument der Stadtpolitik, um Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit in der Stadt Salzburg zu verbessern. Wir werden auch weiter intensiv daran arbeiten, dass Salzburg noch kinderfreundlicher und noch zukunftsfitter wird. Denn Salzburg ist eine reiche Stadt, daher dürfen wir niemand im Regen stehen lassen", sagt Auinger.

Klimafitte Plätze und Straßen



Der Klimaschutz steht für Bürgerlisten-Stadträtin Martina Berthold an erster Stelle. "Mein Schwerpunkt ist und bleibt der Klimaschutz. Dabei geht es auch darum, wie wir in immer heißer werdenden Städten gut leben können. Im Budget 2022 ist es mir gelungen, Gelder für wichtige Maßnahmen zu reservieren: Trinkwasserstellen, Entsiegelungsprojekte mit Baumpflanzungen, Start des Programms ‚Raus aus Gas’ in stadteigenen Gebäuden. Und besonders freue ich mich über die Neugestaltungen von klimafitten Plätzen und Straßen mit den Anrainern, wie etwa die Bergstraße, den Waagplatz oder den Veronaplatz."

Sport und Jugend im Fokus



FPÖ-Klubobmann Andreas Reindl wird im kommenden Jahr den Fokus auf die Bereiche Soziales und Sport richten. "Durch die Pandemie und das damit verbundene Homeschooling und die Reduktion der sozialen Kontakte hat vor allem die Jugend stark gelitten. Wir werden uns dafür einsetzen, die Jugendorganisationen und generell die Vereine zu stärken. Es ist wichtig, diese auch finanziell zu unterstützen, etwa, was das Personal betrifft", sagt Reindl. Einen weiteren Schwerpunkt sieht er im Sport. "Der Sport und die Sportvereine waren und sind durch die Pandemie gebeutelt. Gerade im Hinblick auf Kinder und Jugendliche ist die Arbeit der Sportvereine enorm wichtig und muss entsprechend gestärkt werden. Wir wollen auch die Pläne des Mehrzweck-Stadions beim Messegelände genauer anschauen und prüfen und sie nicht gleich in einer Schublade ad acta legen", so der FPÖ-Klubobmann.

Indoor-Spielplätze schaffen



Geht es nach dem Neos-Gemeinderat Lukas Rößlhuber, sollen vor allem Pop-up-Spielplätze forciert werden. "Wir wollen Pop-up-Spielplätze. Wenn eine Halle leer steht, könnte man in solche Leerstände eine Schaukel, eine Rutsche oder andere Spielgeräte bauen und so einen Indoor-Kinderspielplatz für die kalte Jahreszeit schaffen. So etwas gibt es in der Schweiz, und das wäre auch bei uns schön. Salzburg hat zu wenige Spielplätze. Leider hat es in diesem Jahr einen ungeplanten Lockdown gegeben, aber vielleicht geht es im Winter 2022: Pop-up-Spielplatz statt Leerstand, das wäre unser Ziel", nennt Rößlhuber sein Vorhaben.

Steigende Wohnkosten



Für den KPÖ-Plus-Gemeinderat Kay-Michael Dankl ist der Bereich Wohnen zentral. "Gerade im Winter spüren viele die Teuerung bei den Mieten, Heiz- und Stromkosten. Salzburg ist mittlerweile die teuerste Stadt zum Wohnen. Die Stadtpolitik muss alles versuchen, um die steigenden Wohnkosten wieder in den Griff zu kriegen. Als Oppositions-Gemeinderat will ich gemeinsam mit der Bevölkerung Druck auf die Stadtregierung machen, damit sich da endlich etwas bewegt bei diesem Thema", so Dankl über seinen Schwerpunkt.

Erhalt der Salzburger Altstadt



Gemeinderat Christoph Ferch von der Liste "Salz" will sich "weiter für die Erhaltung der Salzburger Altstadt einsetzen. Mit dem Festspielbezirk wird es einiges zu tun geben, damit dort nichts passiert, was die Altstadt stört", betont Ferch und nennt ein weiteres Schwerpunktthema für 2022. "Unser Langzeit-Projekt: mit dem BFI und dem Verein Hiketides ein maßgeschneidertes modulares Ausbildungssystem für Flüchtlinge, damit diese gut ausgebildet werden. Gehen sie dann in ihre Heimat zurück, dann können sie dort am Aufbau mitwirken, weil wir ihnen dazu das Rüstzeug gegeben haben. Das ist aus unserer Sicht die beste Entwicklungshilfe", sagt Ferch.