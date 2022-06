Benefizkonzert vom 12.06.2022 für die Organisation „Aktion Leben“

Nach 2jähriger Corona bedingter Bühnenabstinenz gab der Salzburger Chor „gospelnoiZe“ unter der Leitung von Samuel Lange und Richard Griesfelder ein Benefizkonzert im Bildungszentrum St. Virgil zu Gunsten von „Aktion Leben Salzburg“. Diese Organisation unterstützt Frauen während der Schwangerschaft, Geburt und auch noch danach in unterschiedlichen Belangen.

30 SängerInnen wurden begleitet von einer Top Band, R. Kainer (Schlagzeug), P. Fürhapter (Bass), D. Hauser (Gitarre) und R. Griesfelder (Keyboard, musikal. Leitung). Die Stimmung im Saal und auf der Bühne war energiegeladen und mitreißend - auch dank des klimatisierten Saales in St. Virgil! Die Chorsängerinnen und Sänger hatten sichtlich und klanglich viel Freude, endlich wieder kraftvoll auf der Bühne singen zu dürfen und dabei Gutes zu ermöglichen.

Bei dem gut besuchten Konzert ging der Erlös von € 2.074,-- zur Gänze an die Organisation „Aktion Leben Salzburg“.