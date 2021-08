Adi Jüstel & Latin Swing Express ist regelmäßig zu Gast in der "Stagebar" in der Salzburger Innenstadt. So auch am gestrigen Dienstag (03.08.2021). Das Quartett begeisterte nicht nur mit klassischer Jazz- und Swingmusik sondern auch mit zahlreichen Eigenkompositionen. Die entspannten Klänge eigneten sich ideal um den verregneten Dienstag Abend bei einem Feierabend-Getränk ausklingen zu lassen.