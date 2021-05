Mit unserer Geschäftsidee „Herstellung und der Vertrieb von individuell anpassbaren und umweltfreundlichen Duschartikeln unter der Marke CareDividual“ haben wir es in das Bundesfinale des BA Ideen & Businessplanwettbewerbs geschafft. Wir, die Schüler*innen Joshua Miksa, Melanie Müller, Nina Stross, Kilian Schiefer, Anna-Maria Koller und Michaela Koll der 3. Euroklasse der BHAK I sind begeistert: Es war eine echte Herausforderung, dieses Projekt ohne Präsenzunterricht auf die Beine zu stellen. Trotzdem ist es uns gelungen, unser wirtschaftliches Know-How mit unseren Ideen zu kombinieren und einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten.

Unsere CareDividual Duschartikel sollen durch den Verzicht auf umwelt- und gesundheitsschädliche Zusatzstoffe und die Möglichkeit, die Produkte den persönlichen Bedürfnissen anzupassen, das Duscherlebnis unserer Kunden perfektionieren und ihnen umweltfreundliche Kaufentscheidungen ermöglichen.

We’re looking forward to representing Salzburg in the „Bundesfinale“.

Der Businessplan-Wettbewerb ist der größte Ideen- und Businessplan-Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden mittleren und höheren Schulen in Österreich sowie weiteren Regionen und Ländern. Er gilt als fixer Bestandteil im Terminkalender vieler Schulen.

Der Wettbewerb soll neben einer Sensibilisierung für das Thema Entrepreneurship vor allem das unternehmerische Denken und Handeln sowie das Engagement der Schülerinnen und Schüler fördern. Der Wettbewerb wird in zwei Kategorien durchgeführt.

In der Kategorie "Real Market Challenge" wird von den Teams ein kompletter Businessplan ausgearbeitet. Dieser sollte folgende Punkte enthalten: Neugründung bzw. Übernahme eines Unternehmens, Definition der Zielgruppe, Planung einer Produkteinführung, detailliertes Marketingkonzept und einen umfassenden Finanzplan.

In der zweiten Kategorie "Idea Challenge" wird die beste Geschäftsidee gesucht. Dafür sollten folgende Punkte genau ausgearbeitet werden: Beschreibung der Geschäftsidee, ein umfassendes Marketingkonzept und die genaue Planung der Startup Kosten.