Das Beste aus der Situation machen.

Ein Motto, das Schülerinnen und Schüler auf beeindruckende Art umsetzen: der Podcast der jus:hak in Salzburg. Statt zu resignieren, gestalten die jungen Leute selbst einen Podcast.

Von Schülern für Schüler. Innovativ in der Technologie, kreativ in der Umsetzung und vor allem in Eigenregie.

Die Themen? Genau das, was Schülerinnen und Schüler genau jetzt brauchen: Hilfe und Ablenkung. Hilfe, wenn sie nottut. Ablenkung, wenn sie guttut.

Die jungen Menschen erzählen in den Podcast Folgen, wie sie das Lernen auf Distanz erleben, wie sie das Leben auf Distanz meistern. Dieses mal dürfen die Ohren der Gruppe A in die Schule folgen.

Episode 3 "OUT NOW"!

Thema: "Wie sieht ein typischer Montag im Präsenzunterricht der Gruppe A aus? Die Schüler*innen nehmen euch mit in die Schule.

LINK zum Podcast der jus:hak Salzburg



#jushaksalzburg