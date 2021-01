Ab kommendem Herbst wird in allen Oberstufen der alternative Pflichtgegenstand „Ethik“ eingeführt, und zwar für jene Schülerinnen und Schüler, die keinen Religionsunterricht besuchen. Prof. Mag. Veronika Palm-Thaler von der BHAK 1 in Salzburg, seit 2002 geprüfte Ethik-Lehrerin, ergriff die Initiative, eine Schulbuch-Reihe für den neuen Gegenstand zu entwickeln. Gemeinsam mit drei weiteren Salzburgern (Univ.-Prof. Dr. Anton Bucher, Prim.a DDr. Barbara Maier und Dr. Martina Meysel) konzipierte und verfasste sie im Hölzel Verlag (lernenwillmehr.at) Band 1 der Ethik-Reihe, „Gemeinsam“.

„Der Ethik-Unterricht bietet Raum für viele Themen, die in anderen Fächern zu kurz kommen. In der Handelsakademie bzw. Handelsschule soll nicht nur wirtschaftliches Wissen vermittelt werden – wir wollen den ganzen Menschen bilden“, skizziert Palm-Thaler den Anspruch der BHAK 1. „Uns ist wichtig, dass sich die Schülerinnen und Schüler im neuen Unterrichtsgegenstand ethische Gesichtspunkte selbst erarbeiten und in ihrer persönlichen und ethischen Entwicklung vorankommen. Die Schülerinnen und Schüler sollen auch die Folgen ihres Handelns reflektieren und Verantwortung übernehmen lernen.“ Dafür bietet die neue Schulbuch-Reihe eine Fülle von kreativen Anregungen.

Für die Digitalisierungsoffensive, die die HAK 1 sehr innovativ und stark verfolgt, ist die neue Schulbuchreihe ausgezeichnet geeignet, da das gedruckte Schulbuch online auch als E-Book genutzt werden kann. So stehen den Lernenden zahlreiche Zusatzmaterialien und interaktive Übungen zur Verfügung.

„Meine Schülerinnen und Schüler haben ein sehr hohes Interesse an der Auseinandersetzung mit ethischen Fragestellungen. Das erlebe ich täglich in meinem Unterricht. Ich persönlich freue mich sehr darüber, dass der Ethikunterricht ab Herbst an allen Oberstufen eingeführt wird. Auch das Team der Ethiklehrpersonen an der HAK 1 freut sich schon darauf, Ethik unterrichten zu können. Die Auseinandersetzung mit ethischen Fragen kann unser aller Leben WERT-voller machen“, so Prof. Palm-Thaler.