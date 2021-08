Festspielempfang 2021 der Industriellenvereinigung Salzburg gemeinsam mit den Salzburger Festspielen auf dem Mönchsberg auf der M32 Terrasse mit Blick auf die imposante, wunderschöne Salzburger Altstadt!

Rund 300 Gäste waren beim gemeinsamen Festspielempfang der Industriellenvereinigung Salzburg und der Salzburger Festspiele – netzwerken für Industrie, Politik und Kultur auf der Mönchsbergterrasse des M32.

Die Industriellenvereinigung Salzburg hat mit ihrem traditionellen Festspielempfang am Freitag, den 30. Juli 2021 für einen gesellschaftlichen Höhepunkt des Sommers gesorgt.

Im Vorfeld der abendlichen Jedermann-Vorstellung begrüßte IV-Salzburg-Präsident Peter Unterkofler mehr als 300 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kunst, darunter Arbeitsminister Martin Kocher und IV-Präsident Georg Knill und Landesrätin Daniela Gutschi. Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler war mit ihren KünstlerInnen des Young Singers Project auf den Mönchsberg geeilt.

Die stärkste Gruppe stellen bei einem Empfang der Industriellenvereinigung aber naturgemäß die Salzburger Industrie-Unternehmer: die IV-Vizepräsidenten Marianne Kusejko, Peter Malata und Leonhard Schitter stimmten sich gemeinsam auf der Terrasse des M32 auf den Festspielsommer ein. Mit Volker Viechtbauer (Red Bull), Bettina Ganghofer (Airport Salzburg), Christian Pochtler (ISI Group), Michael Schineis (Atomic), Rudi Zrost (Leube), Timo Springer (Springer Maschinenfabrik), Godert Tegelberg (Frutarom) und Alexandra Bichlmayer (Bosch) nahmen weitere Spitzenmanager beim Empfang teil.

Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler überzeugte mit Ihrer lebendigen, humorvollen Rede! Auch Wehmut lag in Ihrer Stimme, ihr Abschied ist ja am Ende dieses Sommers als Festspielpräsidentin.

Beendet wurde der Empfang mit Beginn des Jedermanns, der wetterbedingt im Festspielhaus stattfand!