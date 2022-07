Aggression ist eigentlich eine gesunde Emotion, die wir brauchen, um uns zu schützen, uns zu verteidigen und uns zu wehren. Wut ist beziehungsstiftend, denn solange ich Wut spüre, habe ich mit dem anderen Menschen eine Beziehung und Verbindung. Zorn hingegen weist mich darauf hin, dass eine andere Person meine persönlichen Grenzen überschreitet oder mich missachtet. Empörung fühle ich, wenn ich ungerecht behandelt oder übergangen werde oder mir der andere nicht gerecht wird. Hass spüre ich, wenn ich mich psychisch oder existentiell bedroht fühle, wenn mir also eine subjektive Gefahr für Psyche, Leib und Leben droht. Hassgefühle können z.B. ein Indikator dafür sein, dass ich psychische Gewalt erlebe. Mobbing- oder Bossing-Opfer fühlen oft Hass auf die Täter*innen. Aber auch in gewaltvollen Partnerschaften stoßen wir auf Hass.

In der Sexualität liegt ebenfalls eine gesunde Portion an Aggression, denn das Wort kommt vom Lateinische "aggredere" und bedeutet soviel wie "auf den anderen zugehen".

Insofern hat jede aggressive Emotion eine wichtige Funktion in unserem Leben, und ohne diese Emotionen hätten wir im Laufe der Menschheitsgeschichte nicht überlebt. Aggression macht somit aus evolutionsbiologischer, sozialer und psychologischer Sicht immer Sinn und hat einen wichtigen Hinweischarakter.

Aggressionen sind gesunde Emotionen, lediglich ein schlechter Umgang mit Aggression kann zum Problem werden, etwa dann, wenn ich völlig die Kontrolle verliere, psychische und körperliche Gewalt ausübe, andere Menschen bedrohe, am Arbeitsplatz ausfällig werde etc. Auch das Unterdrücken von Emotionen kann zu schweren Problemen führen: Menschen, die ihre Aggression abspalten, werden oft depressiv oder entwickeln Angststörungen.

Autor: Florian Friedrich

Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision

(Logotherapie und Existenzanalyse)