Bei herrlichem Sommerwetter fanden am Samstag, 2. Juli 2022, am Landeshauptschießstand Salzburg (LH) die diesjährigen Landesmeisterschaften in der Disziplin Faustfeuerwaffen Großkaliber (FFWGK) statt. In zwei Disziplinen, dem 40 Schuss Programm auf die Präzisionsscheibe und dem Hauptbewerb 60 Schuss auf die Schnellfeuerscheibe, traten Pistolen und Revolverschützen aus dem ganzen Bundesland Salzburg an und gingen auf die Jagd nach möglichst hohen Ringzahlen, um so die neuen Salzburger Meister zu ermitteln. Ganz besonders erfreulich war auch der erstmalige Start außergewöhnlich erfolgreicher IPSC Schützen vom TSSC welche sich mit den besten Präzisionsschützen des Landes maßen. Insgesamt wurden knapp 80 Starts in beiden Disziplinen unter der Federführung des Landessportleiters Gerhard Böhm absolviert. Nach einem langen Tag unter Wettbewerbsatmosphäre standen gegen 18 Uhr die diesjährigen Medaillengewinner fest und es folgte die Siegerehrung. Eine besondere Ehre wurde den Sportschützen zuteil, in dem der neu gewählte Landesoberschützenmeister (LOSM) des Salzburger Sportschützenverbandes (SSSV), Herr Franz Puffer-Essl. höchstpersönlich gemeinsam mit Gerhard Böhm und dem sportlichen Leiter des LH Salzburg, Stefan Kappacher, die Siegerehrung vornahm. Nach einer kurzen Ansprache vom LOSM wurde Herrn Stefan Kappacher für seine herausragenden Verdienste um den Großkaliber Sport in Salzburg die Ehrenurkunde des SSSV verliehen.

In der anschließend stattfindenden Siegerehrung wurden dann die Medaillen für die erfolgreichen Sportschützen verteilt. Der Top Schütze Paul Pirchner vom LH/CSP, österreichischer Meister und Österreich Rekord Halter in der Klasse Senioren 2 auf die kleine Scheibe, konnte erneut seine Ausnahmetalent unter Beweis stellen und gewann den Bewerb kleine Scheibe in der Allgemein (!!) Klasse mit 383 Ringen. Auf Platz 2 landete mit Andreas Mösl ein weiterer Schütze des LH/CSP mit 382 Ringen und Platz 3 ging an den Sankt Johanner Sportschützen Rene Klausner mit 379 Ringen.

Beim Hauptbewerb auf die Schnellfeuerscheibe konnte sich der amtierende Salzburger Meister und österreichische Vizemeister Andreas Mösl mit 593 Ringen durchsetzen und seinen Titel erfolgreich verteidigen. Auf Platz zwei landete Paul Pirchner mit 587 Ringen. Die Überraschung des Tages war aber wohl der Bruder von Andreas Mösl, Georg Mösl, welcher erst letztes Jahr mit dem Sportschießen begonnen hatte. Georg Mösl konnte mit einem starken Ergebnis von 574 Ringen den dritten Platz erkämpfen und darf sich über seine erste Medaille freuen. Somit gingen in dieser Klasse alle drei Medaillen an den LH Salzburg.

Stefan Kappacher konnte mit einer unglaublichen Ringzahl von 593 Ringen auf die Schnellfeuerscheibe und mit 383 Ringen auf die kleine Scheibe beide Disziplinen in der Altersklasse Senioren 1 überlegen für sich entscheiden. Bei den Damen war erneut Petra Kappacher das Maß aller Dinge und konnte überlegen beide Disziplinen mit 360 Ringen und mit 575 Ringen für sich entscheiden. In der Senioren 2 Klasse war der CSP Schütze und Landessportleiter Gerhard Böhm wieder einmal nicht zu schlagen und gewann beide Bewerbe mit 380 Ringen und mit 585 Ringen.

Neben den Genannten gingen noch viele weitere Medaillen an den CSP vom LH Salzburg und somit war wieder einmal der CSP der mit Abstand erfolgreichste Salzburger Verein. Alle Ergebnisse finden sich auf der Homepage des LH Salzburg: https://lh-sbg.at/sektion-csp/csp-ergebnisse/