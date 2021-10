In Österreich kennt sie so gut wie jeder: Michi Kirchgasser, auch Kirchi genannt. Die ehemalige Skiweltmeisterin sowie Slalom- und Riesentorlaufspezialistin nahm 2018 Abschied vom Skiweltcup und ist nun offizielle Markenbotschafterin von Make-A-Wish in Österreich.

„Es ist für mich wirklich eine Herzensangelegenheit. Ich habe das selbst im Umfeld miterlebt, welche Kraft und heilende Wirkung Wunscherfüllungen haben können. Ich freue mich daher sehr, die Make-A-Wish Foundation Österreich unterstützen zu dürfen!"

Und nicht nur Michaela Kirchgasse freut sich riesig – auch das gesamte Make-A-Wish-Team ist mehr als glücklich, dass sich die herzliche Sportlerin, Dancing Stars 2020 Gewinnerin und Sportmoderatorin ab sofort für Make-A-Wish und seine Wunschkinder einsetzt.

„Wir freuen uns riesig, dass Michi unsere Markenbotschafterin ist! Sie hat uns bereits heuer im Sommer tatkräftig unterstützt, indem sie Make-A-Wish als Charity Partner für ein Golfturnier, bei dem sie die Schirmherrschaft hatte, ausgewählt hatte“, betont Birgit Fux, Geschäftsführerin der Make-A-Wish-Foundation Österreich. Ein wahres Dreamteam für Herzenswünsche!