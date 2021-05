Hallo, wir sind die 2AK Klasse, der jus:hak Salzburg.

Wir nehmen an einem Online-Videowettbewerb zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz teil.

“Shape your EU 4 climate” dient dazu Jugendliche zu motivieren, ihre EU in Bezug auf Klimaschutz zu formen und ihre Lösungsansätze bzw. Projektideen darzustellen.

Aus diesem Grund haben wir uns entschieden vom 17. bis 21.05.2021 eine „Mindfulness Week“ zu organisieren. In dieser Woche geht es darum, nachhaltiger und achtsamer zu handeln und dies mit kurzen Videoaufnahmen zu dokumentieren.

Unser Ziel war es, möglichst viele Schüler*innen der hak:zwei Salzburg zu motivieren mitzumachen und zu zeigen, wie einfach Klimaschutz eigentlich ist.

Wir freuen uns sehr, dass wir so viele effektive und innovative Beiträge von Schüler*innen und Professor*innen der hak:zwei erhalten haben.

Einige trotzten dem schlechten Wetter und fuhren mit dem Rad in die Schule oder gingen zu Fuß, statt mit dem Auto oder Bus zu fahren. Es wurde bewusst auf den Stromverbrauch geachtet, wie beispielsweise das Ausschalten des Lichtes oder das Herunterfahren des Computers.

Andere versuchten ihren Plastikkonsum zu reduzieren. Ganz nach dem Motto: REDUCE-REFILL-REUSE-RECYCLE. Wieder andere sammelten Müll beim Gassi gehen mit ihrem Hund.

Was sich unsere Schule noch so alles überlegt hat, könnt ihr euch nächste Woche in unserem YouTube Video ansehen (Link folgt). Wir freuen uns über ein „Gefällt mir“ bzw. einen „Daumen nach oben“ von euch!

Bis dahin könnt ihr auf dem Instagram Account der hak:zwei Salzburg alle unsere Stories in unserer Mindfulness-Highlight-Story Sammlung begutachten!

Danke an die gesamte hak:zwei fürs Mitmachen bei der „Mindfulness Week“. Es war eine erfolgreiche Woche für UNS und unsere UMWELT!

Die 2AK Klasse der hak:zwei Salzburg.