Der rollende Theaterwagen machte 2021 wieder an zahlreichen Stationen in Stadt und Land Salzburg Halt. Mit der Komödie „Der Diener zweier Herren“ von Carlo Goldoni, inszeniert von Georg Clementi, brachte das Salzburger Straßentheater das bunte Treiben aus Liebesgeschichten, geschäftlichen Interessen, menschlichen Stärken und Schwächen und zahlreichen Verwicklungen am Schauplatz Venedig am 5. August 2021 ins Salzburger Gwandhaus. Trotz unsicherer Wetterprognose ließen sich zahlreiche Zuseher am Donnerstagabend nicht davon abhalten, die Aufführung in idyllischer Kulisse des schönen Gössl Gwandhauses zu besuchen.

Vor 50 Jahren begann der Regisseur Oscar Fritz Schuh seinen Wunsch, allen Salzburgern im Sommer kostenlos Theater auf höchstem Niveau zu bieten, in die Tat umzusetzen. So verzaubert das Wandertheater nun seit einem halben Jahrhundert jährlich zur Festspielzeit mit Theateraufführungen für Jedermann. Freche Figuren, italienisches Temperament, Spielfreunde und viel Musik setzten dieses Paradewerk einer Komödie wunderbar in Szene. Die Gäste genossen die heitere Theaterstimmung im Klappstuhl oder auf der Picknickdecke bei dem ein oder anderen mitgebrachten Snack und Getränk unter freiem Himmel sehr.