Einige österreichische Tierschutzvereine habe sich zusammen getan und fordern von den politisch Verantwortlichen Männern und Frauen der Stadt Salzburg ein gesetzliches Verbot der Fiakerfahrten in der Stadt. Endlich ist die Zeit gekommen, dass dieses Tierleid ein Ende findet.

Pferde werden gezwungen

Seit Jahrzehnten kenne ich die Fiakerkutschen mit Pferden in der Stadt Salzburg. Die Pferde hatten immer schon mein Mitgefühl. Denn eine schwere Kutsche mit Menschen durch die Straßen der Stadt zu ziehen, ist kein Vergnügen. Könnten die Pferde es sich aussuchen, würden sie sich garantiert nicht mit einer Kutsche im Schlepptau durch die Salzburger Straßen bewegen. Die Pferde werden dazu gezwungen. Von ihren Besitzern. Den Fiakern. Das sind Menschen, die mit der Nutzung und Ausbeutung von Pferden ein Geschäft machen. Das finde ich übel. Ich schäme mich als Bewohner der Stadt Salzburg, dass es so etwas immer noch gibt. Es ist längst schon an der Zeit, dass Fiakerfahrten gesetzlich verboten werden.

Pferde würden Flucht ergreifen

Ich kenne und liebe Pferde seit meiner Kindheit. Und ich leide mit ihnen, wenn ich täglich beobachten muss, was ihnen bei den Fiakerfahrten in der Stadt angetan wird. Eingehüllt in stinkende und ätzende Wolken aus Abgasen der Autos, die manchmal das Atmen schwer machen, ist eine gesundheitsschädigende Belastung für Pferde. Für die Menschen auch, aber die suchen sich das ja selbst aus.

Links und rechts, vorne und hinten befinden sich Autos, LKWs, Busse, Motorräder die stinken nicht nur, sondern sind auch laut und fahren manchmal gefährlich nahe an die Pferde heran. Die - wenn sie könnten - sofort die Flucht ergreifen würden.

Pferde werden schlecht behandelt

Dann werden die armen Tiere noch mit Zügel und Halfter von den Fiakern unter Kontrolle gehalten. Manchmal auch mit Schlägen. Sie werden angebrüllt und schlecht behandelt. Jeder Bewohner in Salzburg weiß das, jeder hat so etwas schon gesehen, jeder kennt solche Geschichten. Um die Weihnachtszeit 2021 wurden einigen Pferden Weihnachtsmützen mit bimmelnden Glöckchen an die Ohren gehängt. Geht`s noch?

Pferde werden genutzt und benutzt

In den letzten Jahren bemühen sich die Fiaker darum, der Öffentlichkeit zu zeigen, dass sie Pferdeliebhaber und Pferdefreunde sind und das sie ja nur das Beste für ihre Schützlinge wollen. Was für ein Nonsens! Wenn du dein Pferd liebst und dir sein Wohlergehen wichtig ist, dann treibst du es nicht durch die Straßen der Stadt. Ganz einfach. Fiaker und Pferdefreund....von wegen!

Verein gegen Tierfabriken ist sehr aktiv

Ich bin froh, dass es Tierschutzvereine gibt, die sich des Themas angenommen haben. Allen vorn der Verein gegen Tierfabriken. Seit einigen Jahren sind die Frauen und Männer dieses Vereins aktiv gegen die Fiaker in Salzburg. Sie decken auf, was da so alles passiert, dass nicht passieren dürfte, weil es nicht dem Gesetz entspricht. Sie informieren die Öffentlichkeit darüber, machen Infostände, reden und erklären.

Mit der Pferdequälerei bei den Fiakerfahrten muss endlich Schluss sein. Ich hoffe, der Tag kommt bald, an dem ich als stolzer Bewohner der Mozartstadt durch die Straßen spaziere und weiß, das auf diesen Straßen keine Pferde mehr gequält werden.