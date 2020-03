Diesmal wird ordentlich gedehnt. Bei den Bezirksblättern gibt es ab sofort jeden Dienstag eine neue Übung, um in Schwung zu kommen.

SALZBURG. Unsere beiden "Fitness-Gurus" Christoph Schwarzl und Christian Walterscheid-Müller zeigen euch heute eine ganz neue Übung. Und zwar eine Dehnungübung, den Hüftbeuger. Dazu wird in den Halbkniestand gegangen. Das Schambein wird hochgezogen. Das Becken sollte nun hochgerichtet sein. Nun wird das Becken nach vorne gedrückt, bis ein leichter Zug in der Leiste und im Oberschenkel zu spüren ist. Die Position etwa eine Minute halten und dann wechseln. Was sich kompliziert anhört, ist ganz leicht. Schaut mal rein:

Wie man eine Dehnungsübung macht:

Sport-Vorschau auf nächste Woche

Nächsten Dienstag zeigen uns die beiden Physiotherapeuten von PTeins eine neue Übung, um fit in die Woche zu starten. Zu sehen am kommenden Dienstag, ab 6 Uhr, auf dieser Seite. Was in dieser Woche sonst noch im Bezirksblätter-Online-TV läuft könnt ihr euch hier anschauen.