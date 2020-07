In der vergangenen Woche machte die Suzuki Streetsoccer Fun Tour 2020 Station in Wals-Siezenheim. Die Kinder und Jugendlichen können gemeinsam Fußball spielen, Spaß am Spiel und der Bewegung haben und soziale Integrationsförderung erleben – denn jeder kann mit jedem zusammen spielen.

SALZBURG. Die vergangene Woche am Sportplatz in Wals-Siezenheim stand klar im Zeichen der gemeinsamen Freude am Fußball, der Bewegung und des Miteinanders. Denn die Suzuki Streetsoccer Fun Tour 2020, die in den Sommerferien durch das Bundesland tourt, machte dort Station. Die Kinder und Jugendlichen (bis 14-15 Jahre) konnten auf einem mobilen Streetsoccer Court mit Kunstrasenbelag und Netzumrandung ihr Können am runden Leder zeigen und gemeinsam Spaß haben. "Das Spiel steht im Vordergrund und das wird von den Kindern genutzt. Es ist auch ein integratives Sozialprojekt, jeder kann mit jedem zusammen spielen", sagt Kevin Eckmüller, Koordinator von Organisator "Sports and More", der die Kinder den ganzen Tag über betreute und dabei half Turniere, wie eine Mini-Weltmeisterschaft, zu organisieren.

Die Veranstaltung wurde sehr gut angenommen

Neben dem Spaß an der gemeinsamen Bewegung hat die Tour auch einen pädagogischen Hintergrund, denn die die fußballbegeisterten Kinder und Jugendlichen sollen selber Verantwortung zeigen, wie zum Beispiel beim Erstellen der Mannschaften. Neben dem Court gab es eine "Chill-Area", wie sie Eckmüller nannte, in der man sich ausruhen und gemütlich zusammen sitzen konnte, natürlich mit dem nötigen Abstand und gemäß den zum Umsetzungszeitpunkt geltenden Covid-19-Richtlinien. Nach der ersten Station ziehen die Organisatoren ein zufriedenes Fazit: "Die Veranstaltung wird von den Kindern sehr gut angenommen, es waren im Durchschnitt immer 15 da, was für uns perfekt ist. Wir bekamen auch Lob von den Eltern, was die Corona-Bestimmungen betrifft und die Zusammenarbeit mit der Gemeinde hat ebenfalls super funktioniert." Nächste Station ist vom 3. bis 7. August der Sportplatz in Kuchl.

