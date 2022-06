Der Hervis Roundnet Cup präsentiert von Regional Medien Austria findet heuer in drei Locations, an vier Terminen statt. Start des Turniers ist am Samstag, 02.07. in Salzburg.

SALZBURG. Nächster Stopp ist in Graz am Samstag, 16.07., wo in der legendären "Gruabn" gespielt wird. Abschluss des Turniers ist am Samstag, 23. und Sonntag, 24.07. im schönen Augarten in Wien.

Gewinne einen Startplatz für 2 Personen mit Roundnet-Set!

Hier könnt ihr einen Startplatz (1x2 Spieler) gewinnen - und nicht nur das: Zusätzlich zum Startplatz für das Turnier am 02.07.2022 in Salzburg bekommt ihr ein nagelneues Roundnet-Set (Achtung: nur in Zusammenhang mit dem Startplatz!). Das Roundnet-Set ist beim Turnier abzuholen.

1 Startplatz (1x2 Spieler) für das Turnier am 02.07.2022 in Salzburg inklusive 1x Roundnet-Set

Pro Termin sind bis zu 32 Teams am Start. Es gibt zwei Kategorien, Amateure und Semi-Pro. Gespielt wird im Cup-Format - das bedeutet, dass die jeweils erst- und zweitplatzierten Teams aller Termine beim großen Finale am Sonntag, 24.07. teilnehmen. Das Finale wird direkt nach dem Grunddurchgang gespielt.

Man spielt 2 gegen 2

Roundnet ist eine Trendsportart, die man 2 gegen 2 spielt. Dabei werden Elemente von Volleyball und anderen Sportarten kombiniert. Ein Team hat drei Versuche/Schläge um den Ball so auf das Netz zu spielen, dass ihn das andere Team nicht bekommt. Vorwiegend wird der Ball mit der flachen Hand gespielt, jedoch kann man auch die Beine nehmen bzw. seinen Körper, um den Ball zu blocken.

