Sie springen über Hausdächer und sind im "Flow". Ein Rückwärtssalto stellt für Parkour- und Freerunning-Läufer wie Chris Bacher kein Problem dar. Bacher ist Vereinsgründer von "One Move", ein Verein, der den Menschen zeigt, wozu ihr Körper beim Parkour- und Freerunning-Lauf in der Lage ist. Doch auch das Mentale kommt nicht zu kurz. Im Fokus steht Achtsamkeit statt Leistungsdruck.

SALZBURG. Chris Bacher lebt fast sein ganzes Leben lang in der für ihn "schönsten Stadt Österreichs. Ich mag an Salzburg, dass es keine Großstadt und auch kein Dorf ist, die Natur ist für einen Outdoor-Aktivisten wie mich ein großer Vorteil", so der Schallmooser, der bald nach Obertrum ziehen wird. Sein Verein "One Move" zeigt, wie man Parkour – also die Kunst der effizienten Fortbewegung von A nach B, wobei Hindernisse mittels Sprüngen überwunden werden – einsetzen kann. "Wir sind schwer motiviert, und bis es wieder losgeht, haben wir genug zu tun. Zu Ostern wird wieder die Ferienbetreuung stattfinden, für die es noch freie Plätze gibt."

Persönliche Entwicklung

Die letzten zehn Jahre befasste sich Bacher mit dem Menschen. "Ich bin draufgekommen, dass der Sinn meines Lebens in meiner persönlichen Entwicklung liegt. Wenn ich beitragen kann, dass es anderen Menschen gut geht, dann mache ich das. Und das mache ich auf bewegter wie mentaler Ebene. Das geht Hand in Hand", sagt Bacher, der erzählt, wie sich körperliche Fitness und Geist in Waage halten.

Sicherheit steht an oberster Stelle. Viel Training gehört dazu, um zu erkennen, wo die Grenzen des eigenen Körpers liegen. Parkour ist eine Möglichkeit diese Erfahrung zu machen.

"Ich möchte wissen, wie der Mensch funktioniert und hab mich viel mit dem Kopf auseinandergesetzt. Vereinfacht lässt sich sagen: Die Gedanken steuern alles.

Das ist für mich die höchste Form von Fitness. Erfolg definiert sich für jeden anders, aber Gesundheit und Glück sowie Wohlbefinden ist definitiv eine Form von Erfolg. Ein gesunder Körper und ein gesunder Geist werden auch auf anderen Ebenen erfolgreich sein."

Wie Parkour in der Stadt zum Einsatz kommt, siehst du hier

Mit Parkour dem Alter trotzen

"Von Tag zu Tag, je älter ich werde, umso fitter werde ich" sagt der 39-Jährige und ergänzt: "Ich habe mich noch nie so fit wie jetzt gefühlt und es wird immer besser, weil ich ein immer besseres Bewusstsein für meinen Körper empfinde." Die Ausübung von Parkour helfe ihm dabei, denn bei Parkour geht es laut Bacher nicht darum, einen Sprung zu machen und "dabei cool zu wirken, sondern mich effizient fortzubewegen und bewusst damit umzugehen.



Ein bewusster Bewegungskünstler geht mit seinem Körper achtsam um und dadurch erreichen die Menschen eine Fitness bzw. einen Draht zum eigenen Körper, der ihnen sagt, was ihnen guttut.

Parkour ist ein Ganzheitliches Bewegungskonzept, dass sich überall anwenden lässt - in der Stadt, wie auch in der Natur.

Parkour kann man also als ganzheitliches, funktionales Training des Körpers betrachten." Für Parkour benötigt man keine Grundfitness, man kann es sogar mit Einschränkungen ausüben. "Wenn man nur eine Hand hat, kann man trotzdem Parkour machen – man kann halt nur das einsetzen, was der eigene Körper hergibt und das ist auch das Coole daran. Es geht immer darum, dass der Körper durch das Ausüben von Parkour fitter wird, dabei geht es um den Weg und der ist bei jedem unterschiedlich."

Reise von Geist und Körper

"Jemand, der mit Parkour anfängt, lernt seinen Körper besser kennen. Aber nicht nur bewegungstechnisch, sondern auch mental, da er gelernt hat Grenzen zu überwinden. Für die Gesundheit am schädlichsten ist sicher Stress. Stress im Kopf entwickelt Ausläufer, die für den Körper schädlich sind. Schnelles Essen, dem Körper keine Ruhezeiten geben. Auch ungeklärte Dinge stressen. Es kommt noch der Stress der Gesellschaft hinzu. Die Welt ist immer so, wie man sie sieht. Ich bin sehr entspannt und möchte das gerne an mein Umfeld weitergeben."