Von 17. – 18.07.2020 fanden am Privilegierten Landeshauptschießstand Auerhahn in Linz die Oberösterreichischen Meisterschaften, sowie das Ranglistenturnier im PPC1500 statt. Unter der Schirmherrschaft von SGKP-Landessportleiter Erich Bohn wurden an diesen beiden Tagen, unter Einhaltung der vorgeschriebenen COVID19 Sicherheitsbestimmungen, rund 200 Starts in den Disziplinen Pistol1500, Revolver1500 und sechs weiteren durchgeführt.

PPC1500 dient als Abkürzung für die Disziplin „Precision Pistol Competition“ und ist ein 150-Schuss Programm, bestehend aus fünf verschiedenen Matches. Jedes Match wird dabei in unterschiedlichen Zeiten, Distanzen (zwischen 7 Meter bis max. 50 Meter) und Positionen geschossen, wobei diese stehend, knieend, sitzend oder liegend sein können. Der aktuelle Weltrekord mit 1.495 von 1.500 möglichen Ringen wird dabei derzeit durch den Deutschen Roman HAUBER gehalten.

Der aktuelle österreichische Rekordhalter im PPC1500 Pistol stammt aus Vorarlberg. Walter SELB konnte im Mai 2020 bei den „Bavarian Open“ das unglaubliche Ergebnis von 1.487 von gesamt 1.500 Ringen erzielen – ein Kunststück, welches vor ihm nur 18 in der Weltrangliste WA-1500 gelistete Schützen zustande brachten.

Die beiden Salzburger Schützen Andreas Mösl und Anna-Susanne Paar, beide Mitglieder beim Privilegierten Landeshauptschießstand Salzburg - Liefering, nahmen als Gastschützen an der Meisterschaft teil. Für Mösl, welcher erst vor wenigen Monaten das erste Mal die Disziplin PPC1500 zu trainieren begonnen hatte, war es ein gelungener Auftakt: er konnte auf Anhieb ein Ergebnis von 1.408 Ringen erzielen und landete damit in den Top 20 der Disziplin Pistol1500. Auch für Paar lief es mit 1.431 Ringen ganz nach Wunsch und konnte diese Platz 11 ebenfalls in der Disziplin Pistol1500 für sich verbuchen. Alles in allem also ein gelungener, erster PPC1500 Wettkampf in diesem auch für österreichische Sportschützen nicht gerade einfachen Jahr.

Aufgrund der aktuellen COVID19 – Situation wurde von einer Siegerehrung abgesehen und konnte das Turnier Samstag am Abend gegen 18:00 Uhr zu einem erfolgreichen Ende gebracht werden.

Die vollständigen Ergebnislisten mit der Auswertung aller Disziplinen und des Ranglistenturniers befinden sich auf der Website des Oberösterreichischen Landesschützenverbandes www.zielsport.at.