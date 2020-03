Bei den Bezirksblättern gibt es ab sofort jeden Dienstag eine sportliche Übung, um in Schwung zu kommen.



SALZBURG. Christoph Schwarzl und Christian Walterscheid-Müller, unsere beiden "Fitness-Gurus" zeigen euch heute eine Rumpfstabilisation am Pezziball. Hier werden die seitlichen Bauchmuskeln trainiert. Ihr braucht dazu wie schon letzte Woche einen Pezziball. Am besten macht ihr dazu 15 Wiederholungen in drei Serien. Wie der Seitstütz am Pezziball am besten funktioniert, zeigt euch Christoph im Video:



Sport-Vorschau auf nächste Woche

Nächsten Dienstag zeigen uns die beiden Physiotherapeuten von PTeins eine neue Übung, um fit in die Woche zu starten. Zu sehen am kommenden Dienstag, ab 6 Uhr, auf dieser Seite. Was in dieser Woche sonst noch im Bezirksblätter-Online-TV läuft könnt ihr hier anschauen.