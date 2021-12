2021 war für Selbstständige und Firmen herausfordernd. Doch diese Unternehmen dachten nicht daran aufzuhören.

SALZBURG. Die Corona-Lage und die damit verbundenen Lockdowns gingen vielen Unternehmern an die Substanz. Fehlender Umsatz, ausbleibende Kundschaft, laufende Kosten und Kurzarbeit waren und sind eine Herausforderung. Und doch machten sich Salzburger gerade auch in dieser Zeit selbstständig und entwickelten neue kreative Ideen. Dabei wurde mehr denn je auf neue Vertriebswege gesetzt: Werbung in den sozialen Medien, Online-Shops und Click & Collect ermöglichten vielen, trotz der Corona-Distanz sichtbar und greifbar zu bleiben.

Pack es in den Warenkorb

Franz Hölzl und Nicolas Sturm gründeten "Halle & Lujah OG" im Jahr 2020. Die beiden gestalteten Notizbücher, Lesezeichen sowie Edelbrände, Salz und Honig mit historischen Wappen der Erzbischöfe. Die Zielgruppe: Touristen. Heuer erweiterten sie das Portfolio mit dem Online-Shop "Dein Geschenkeset". Damit lassen sich regionale Leckereien zusammenstellen und verschicken. Stadtbäuerin Maria Putzhammer konnte sich hingegen nicht über Einbrüche beklagen.

Sie ist Stadtbäuerin mit Leib und Seele

Die Direktvermarkterin vom Gabelmacher-Hof aus Liefering erkannte bei den Käufern ein gestiegenes Interesse an heimischen Produkten und wie diese erzeugt werden. Und auch in der Gastronomie nahm Ingrid Schmiderer nach der Öffnung der Kowalski-Panoramabar eine gestiegene Wertschätzung wahr.

"Es hätte nie einer gedacht, dass die Gastro ausfällt"

"Man merkte, dass wir fehlen. Es hätte nie einer gedacht, dass die ganze Gastro einmal ausfällt", so die Leiterin. Mit ihrem Team organisierte sie einen Kuchenverkaufsstand vor verschlossener Tür im Lockdown, damit die Konditoren im Kulinarium ihr Handwerk weiter ausüben konnten und den Mitarbeitern eine Struktur und Arbeit gegeben wurde.

Unsere Unternehmer des Jahres 2021

Pascal Rößler mit "Wahr und Wundervoll"

In seinem Unternehmen "Wahr und Wundervoll" druckt Pascal Rößler als Ein-Mann-Unternehmen die Bibel auf Art Prints. Nachhaltigkeit ist ihm dabei besonders wichtig. Er hält seine Kosten niedrig und bringt die Drucke im Karton selbst zur Post.

Luisa Thies mit "wechselseitig"

Buchhändlerin Luisa Thies hatte gerade ihre Ausbildung beendet und machte sich selbstständig. Dabei vertraute sie ihrem Bauchgefühl. Die Buchhandlung der jungen Geschäftsfrau ist wie eine Galerie aufgebaut, die Liebe zu Büchern ist spürbar.

Floradaniela mit ihrem gleichnamigen Stand Am Alten Markt bringt Floradaniela ein altes Handwerk unter die Leute. Auch wenn der Beruf lange Arbeitszeiten mit sich bringt, überwog bei der gebürtigen Mazedonierin, die das Binden von Gewürzsträußen in Salzburg erlernte und in der Corona-Zeit den Stand übernahm, der Optimismus. Foto: sm hochgeladen von Sabrina Moriggl

Stefan Wiederich mit "Fressbar"

Der Tierfreund Stefan Wiederich fand mit seinem Unternehmen "Fressbar" seine Nische: regionales Hundefutter. Unter dem Motto "Weil gutes Fleisch ned wuarscht ist!" bietet Wiederin als Tierfutterlieferant Fleisch vom Bauern an und ergänzt sein Angebot stetig.

Stiegl-Brauwelt mit dem Knödl-Drive-in Im Lockdown im Frühjahr eröffnete die Stiegl Brauwelt den Knödl-Drive-in. Küchenchef Christian Buhl verkaufte mit seinem Team rund 2.700 Knödel und erweiterte das Angebot mit einer Bio-Brunch-Box zu Ostern. Auch im November-Lockdown konnte man für Knödl vorfahren. Foto: Picker/Neumayr/Christian Leopold hochgeladen von Sabrina Moriggl

Lukas Lehner mit "Lehner Beerenstadl"

Der Familienbetrieb Lehner setzt auf bäuerliche Erzeugnisse, die im Beerenstadl in Aigen vertrieben werden. Lukas Lehner will mit seinem Betrieb Produkte zum Sehen und Erleben anbieten und pflanzte heuer ein Maislabyrinth, in dem sich Besucher gerne in die Irre leiten ließen.

Anis, Zimt, Nelken und eine Haselnuss



