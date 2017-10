36 Stunden | Schauspiel nach Ödön von Horváth

Ein Fräulein verkauft sich und ein Mann will ein anständiges Mistvieh werden.Nur 36 Stunden bleiben den zwei Außenseitern Agnes und Eugen in einer Welt voll ewiger Spießer für ihre Suche nach ein wenig Geld, Sinn und vielleicht sogar Glück.Die Agnes war nämlich eigentlich gerade arbeitslos, als sie ihren Eugen kennen lernte, als ihr der Aktfotograf Herr Kastner riet, endlich praktisch zu werden,als der Kunstmaler LMA sie als "Hetäre im Opiumrausch" porträtieren wollteund als sie zur Sportskanone Harry Priegler in das wunderbare Cabriolet stieg ...

Horváths erster Roman, von Marcel Reich-Ranicki als "kleine literarische Sensation" entdeckt, wird in der neuen Salzburger Theaterfassung zum mitreißenden satirischen Reigen um zwei Leben, eine Liebe und den Gurkensalat!Mehr Infos unter: WWW.OFF.THEATER