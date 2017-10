Anderswelt - der Totentanz

Überraschung! Eigentlich gingen negative Ereignisse voran, jedoch drehen wir das Ganze in etwas Positives:Nämlich in die Auferstehung der Halloween// Samhain Anderswelt.Manches ist anders (zB der Veranstalter) , doch eines bleibt: Es ist die phätteste Psy Party südlich von Winterfell.Can´t live without :::: ♥ C37 Soundsystem ♥ :::Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=IilL7Fn8QYE

░◤LINE UP░░░░░░░░░░░░░░░░░░LIVE► Loose ConnectionFree Radical Records (UK)► Kebun// Hyprid Rec// Sonus Sonorum//DJs◉ Phobos LooneyMoonHead of Looney Moon Records // ITALIA◉ NANSHE//Philharmonica //VIENNA◉ Bionic ( https://www.facebook.com/bionic.psyology/ // Squarelab Music / Woodog Records//◉ Sky Fidelity// Hyprid Rec.// Sonus Sonorum//░◤◤ Felsenkeller RIP FloorDJ◉ NIKKA// Sass Music Club // Vienna◉ Daka// Felsenkeller //◉ DANNY MURANO// Felsenkeller // Subforce //◉ Alien & Kino// 24 RECORDS.// VIENNA◉ Aron De Lima// Sound Department //◉ Scoville// TNDZ//◉ Tanja le Chains//Apollo Managment//░◤ DEKO ░░░░░░░░Anzu creations // Vienna░◤ FACTS ➫ ░░░░░░░░ACHTUNG: limitierter, dringend empfohlener VVK @ Handybörse Webshop Salzburg AB JETZT in den beiden Handybörsen Linzergasse und Kiesel für € 16.░◤ VENUE ⊿ ░░░░░░░░ARGEkultur SalzburgUlrike Gschwandterstr. 55020 Salzburg