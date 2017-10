ARGEkabarett: RaDeschnig

Was mache ich heute Abend? Zum Sektempfang mit anschließendem Entenziehen oder doch lieber in den Theremin-Workshop? Wir müssen etwas erleben, Erwartungen steigen – und jeder scheint zu wissen, wo es hingeht. Aber vielleicht muss man gar nichts erleben? RaDeschnig wollen das Leben nicht erklären, sie spielen es mit viel Einsatz und all seinen Überraschungen vor: Eine Frau, die in den vier Wänden ihre Ruhe findet. Eine Geschichte über Perspektiven und wofür es sich eigentlich noch lohnt hinaus zu gehen. Präzise und hochkomisch.