ARGEopen mind festival: Die Rabtaldirndln „ABREISSEN“

Die Rabtaldirndln entwickeln seit 2003 Performances und Theaterproduktionen und begegnen dabei Stadt- & Landleben in ihrer täglichen Praxis. Man spürt die Unterschiede. Und sie sind nicht eindeutig und klar, das Feld ist dominiert von Ambivalenzen. Die Stadt ist nicht nur Aufklärung & Ratio, das Land nicht nur Heimat & Wellness. In ABREISSEN geht es um Misstrauen, Entfremdung & einen zerbrechenden Konsens. Und wie wir unsere Haltungen vor uns hertragen. Die einfachen Fragen sind oft die schwersten: Gehörst dazu? Bist’ was besseres oder spinnst?