ARGEopen mind festival: Kurdwin Ayub „Paradies! Paradies!“ & Djordje Čenić „Unten“

Was ist Familie, was ist Heimat & wo wird sie verortet? Diesen Fragen gehen die zwei RegisseurInnen Kurdwin Ayub & Djordje Cenic in ihren Langfilmdebüts nach. Beide verbinden ihre unterschiedlichen kulturellen Wurzeln, die sie in ihren tragikomischen Selbst- & Generationenporträts dokumentieren. Den FilmemacherInnen & dem Moderator, Adrian Goiginger („Die beste aller Welten“), sind somit nicht nur ihre Preise bei der Diagonale gemeinsam, sondern auch die aufschlussreiche Art, die herkömmliche Vorstellung von Familie filmisch zu dekonstruieren.