ARGEopen mind festival: „Pink tape – yellow tape – black tape – Repeat!“

Streifen und Punkte breiten sich im Raum aus. In kontinuierlichen Transformationen verweben Performerinnen sich selbst und mitunter auch das Publikum mit Klebebändern. Akustische komplexe Loops mischen sich in die Arbeit. Abstrakt-poetische Interaktionen kreieren auf mehreren Ebenen einen Denkraum kollektiver wie individueller Muster. Eine Produktion von Up. | Lisa Hinterreithner und Art Lovers in Kooperation mit Open Mind Festival und Toihaus Theater.