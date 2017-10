ARGEtanz: Ich bin O.K. Dance Company | Maria Koliopoulou & editta braun company | Tanz Company Gervasi

Im Schwebezustand: Zwischen dort und hier, damals und jetzt. Wird etwas passieren? Was? Wann? Das Ganze ist zerbrochen. Was bleibt, sind Fragmente. - Die Uraufführung „4only“ von Maria Koliopoulou und der editta braun company ist nur eines von vier „short pieces“ an diesem Abend. Maximaler Körpereinsatz bei antreibenden Rhythmen, das Spiel mit HipHop und ein gesellschaftspolitischer Anspruch: Die Kombination der Stücke verspricht nicht nur Abwechslung sondern auch Tiefgang.