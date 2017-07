Die Vorlese-Oma kommt

AT

Spielzeug Museum , Bürgerspitalg. 2 , 5020 Salzburg AT

Unsere Vorlese-Oma Annemarie liest euch in der Kinder-Bibliothek spannende Geschichten renommierter Kinderbuchautoren vor. Am 31.8. „Leo Lausemaus will nicht zum Arzt“ von Marco Campanella.