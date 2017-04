Georgi-Kirchweih der Bürgergarde

AT

Von FR 21.4. - SO 23.4.2017 findet wieder das Georgi-Kirchweihfest mit Georgiritt auf die Festung Hohen Salzburg statt.

FR 21.4. / 11:30 Uhr Salutfeuer aus dem Falconett "Eule"

11:45 Uhr Bieranstich und Festeröffnung im Festzelt

SA 22.4. / 10:30 Uhr Umzug der Bürgergarde durch die Altstadt

zur Festankündigung

SO 23.4. / HÖHEPUNKT : 9:30 Uhr Bürgergarde, Goldhaubengruppe der Mozartstadt

Sbg und Gäste - gemeinsame Bergfahrt auf die Festung und Einzug in den

Burghof . Hl.Georg und sein Gefolge mit Gastreiter reiten zur Festung

auf

9:45 Uhr Messe im Georgskircherl

10:30 Uhr Pferdesegnung im Burghof, gemeinsame Talfahrt und Einkehr

ins Gardefestzelt



Auf Grund des kalten Wetters wird auch Glühwein im beheizten Zelt ausgeschenkt !

Wir freuen uns auf ein schönes Fest und viel Besuch !