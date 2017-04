AT

Großes Georgi-Kirchweihfest der Bürgergarde der Stadt Salzburg am Kapitelplatz. Beheiztes Bierzelt , Livemusik zB Duo "Alpensound" ab 10:00 Uhr.

Ausserdem wird auch Glühwein wegen des kalten Wetters ausgeschenkt.

Höhepunkt des Festes , SO 23.4. 9:30 Uhr gemeinsame Bergfahrt auf die Festung und Einzug in den Burghof. Pferde reiten auf die Burg auf. Messe im Georgskircherl. 10:30 Uhr Pferdesegnung im Burghof , gemeinsame Talfahrt und Einkehr ins Festzelt



Wir freuen uns auf ein schönes Fest und viel Besuch