Herzlich willkommen zu unserem Montags-Special.

Dieses Mal steht wieder unsere "Quiz Night" am Programm.

Unter dem Titel „OFF the record“ laden wir euch einmal im Monat an einem Montag in unser OFF-Wohnzimmer ein.Hier heißt es: Raten bis der Arzt kommt, oder es einfach wissen. Es winken tolle Preise für Schlaumeier und Ratefüchse!