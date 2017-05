Reyna Rave - Techno Night

Wir starten eine neue Techno Event Reihe in Salzburg!In der Lounge der Reyna Bar(ehemals Zwei Stein)Line Up:- Tanja le Chains (Electronic Motion)- Daka(Felsenkeller/Otherland)- Patrick K. Official- TiefgarageEigene Soundanlage wird extra für dieses Event in der Bar verbaut ;)Zeit: 21:00 - 5:00!Eintritt: 21:00 - 22:30 nur € 3ab 22:30 € 5Wir freuen uns auf viele bekannte Partygesichter ;)FB Link: https://www.facebook.com/events/201396800375288/