Sonderzug zum Christkindlmarkt nach Salzburg

Der vierte und letzte Sonderzug der Eisenbahnfreunde aus Lienz führt den Südbahn-Express wieder nach Salzburg. Der Wagensatz wird aus vier Schlieren-Waggons bestehen.

Die Aufteilung ist wie folgt: Ein 1. Klasse-Waggon Ap mit 42 Sitzplätzen, Ein Speisewaggon WR (32 Sitzplätze nicht buchbar), Eine 2. Klasse Bp mit 72 Plätzen und ein Halbgepäckwaggon BD mit 56 Plätzen. Das ergibt 170 buchbare Sitzmöglichkeiten, wobei sich die erste Klasse mit einem Am-Sitzplatz-Service hervorhebt.

Der vorläufige Fahrplan:Lienz 06:57 – Dölsach 07:04 – Nikolsdorf 07:09 – Oberdrauburg 07:14/18 (Kreuzung, nur Sa) – Irschen 07:23 – Dellach 07:28 – Berg 07:33 – Greifenburg 07:39 – Steinfeld 07:44 – Kleblach- Lind 07:50/53 (Kreuzung 4209) – Markt Sachsenburg 07:59 – Möllbrücke-Sachsenburg 08:02 – Lendorf 08:06 – Spittal/Millstättersee 08:12 / 27 – Pusarnitz 08:33 – Mühldorf-M. 08:37 – Kolbnitz 08:52 – Mallnitz 09:00 - Bad Hofgastein 09:24 – durch bis Salzburg 10:44/47 – Salzburg Liefering 11:00Salzburg Mülln 16:38 – Salzburg 16:43/45 – Bad Hofgastein 18:23 – Ab Mallnitz wieder Ausstieg 18:55 – Kolbnitz 19:11 – Mühldorf 19:16 – Pusarnitz 19:21 – Spittal 19:26/45 – Lendorf 19:50 – Möllbrücke 19:53 – Markt Sachsenburg 19:56 – Kleblach-Lind 20:03/05 (Kreuzung) – Steinfeld 20:10 – Greifenburg 20:15 – Berg 20:20 – Dellach 20:24 - Irschen 20:29 – Oberdrauburg 20:33 – Nikolsdorf 20:38 – Dölsach 20:42 – Lienz 20:50 (Alle Haltepunkte, nur zum Ausstieg und werden je nach Voranmeldung eingeplant)Christkindlmarkt Domplatz oder Schloss MirabellZugfahrt mit der SLB zur Stille Nacht Kapelle, Müllnerbräu ab 15h uvm.Dieser Artikel wird ständig erweitert.Grundsätzlicher Fahrplan (Änderungen vorbehalten) - Fahrpreise in Ausarbeitung. Voranmeldung an tickets@ebfl.atDer Zug war im letzten Jahr bis auf den letzten Platz ausverkauft!!!Für den Sonderzug am 14.10. von Lienz - Spittal - Villach West nach Jesenice und weiter mit dem Dampfzug nach Nova Gorica gibt es noch wenige Restkarten!