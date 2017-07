Statt der erhofften Liebe flatterte 2.900-Euro-Rechnung ins Haus einer Salzburgerin

25.07.2017, 12:30 Uhr

AK-Konsumentenberatung stellte klar: Schnupperabos bei Online-Partnerbörsen dürfen nicht "automatisch" verlängert werden.

Die Suche nach dem perfekten Partner ist nicht nur schwierig, sondern oftmals auch kostenintensiv. Diese Erfahrung musste eine Salzburgerin machen, die sich bei einer Online-Dating-Plattform angemeldet hatte. Weil viele Funktionen in der kostenlosen Version nicht genutzt werden konnten, entschied sie sich für 14-tägiges kostenloses Schnupperangebot einer "Premium"-Version. Sie verlor dann aber das Interesse an der Partnerbörse und legte ihren Account auf Eis. Umso erstaunter war sie, als ihr zwei Jahre später eine Rechnung von rund 2.900 Euro ins Haus flatterte.

Der Haken: In den kleingedruckten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ist angeführt, dass sich, nach Ablauf des zweiwöchigen Testangebots, die Mitgliedschaft automatisch als „Premium“-Account verlängert. Kostenpunkt sind 89,90 Euro pro Monat. Neue Vertragsdauer: 24 Monate. Dazu kamen im Fall der Salzburgerin noch Zinsen und Inkasso-Gebühren hinzu.Nachdem die eigenen Klärungsversuche scheiterten, wandte sich die Salzburgerin an die Konsumentenberatung der Arbeiterkammer Salzburg. Das Interventionsschreiben der AK zeigte Wirkung, die Online-Partnerbörse zog ihre Forderung zurück.„Obwohl die Betroffene die AGB bestätigte, war die automatische Vertragsverlängerung unzulässig“, so AK-Expertin Bettina Pichler. „Konsumentinnen und Konsumenten müssen rechtzeitig vor der Verlängerung eines Vertrages einen gesonderten Hinweis erhalten, der ihnen die kostenpflichtige Vertragsverlängerung bei Nichtkündigung klarmacht.“